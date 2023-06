Il mistero di Putin, nel "fuori onda" zittisce membra del board Gazprom portando l'indice alla bocca

Video "rubato" con un fuori-onda misterioso che mostra il presidente russo, Vladimir Putin, letteralmente zittire - portando il suo indice davanti a naso e bocca in modo elquente - una delle donne ritenute tra le più potenti dell'estabilishment russo. Nel filmato - catturato ad un evento probabilmente pubblico - forse una parola di troppo davanti alla stampa o a chi poteva ascoltare. Secondo l'autore del post sui social - un gruppo di bloggers anti-Putin anonimi, che secondo la loro stessa definizione sul gruppo Telegram rivelano "i segreti di funzionari, oligarchi, gangster, funzionari della sicurezza".



Si tratta di Elena Ilyukhina, vicedirettore della compagnia statale di Mosca Gazprom, "coinvolta - continua il post su Telegram - tra i progetti di costruzione più costosi al mondo, dopo il grattacielo Lakhta Center alto 462 metri, la Ilyukhina ha riferito al Presidente dell'avvio dei progetti per la costruzione di altri due grattacieli, uno dei quali alto 703 metri (150 piani)".

"Motivo per cui - ipotizza in conclusione il blog - le tariffe di fornitura del gas sono insopportabili per la popolazione".

"Un paio di mesi fa, Elena Ilyukhina è stata inclusa nell'elenco dei soggetti alle sanzioni del Regno Unito, a quanto pare possiede in Gran Bretagna molti immobili".