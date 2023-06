"Il nemico non ha avuto successo" - Il video del ministero della Difesa russo

Le forze russe dicono di avere sventato un'importante offensiva ucraina nella regione ucraina meridionale di Donetsk e ucciso centinaia di truppe di Kiev, dichiara il ministero della Difesa di Mosca.

Il ministero afferma che l'Ucraina ha lanciato l'attacco domenica utilizzando sei battaglioni meccanizzati e due di carri armati.

"La mattina del 4 giugno, il nemico ha lanciato un'offensiva su larga scala in cinque settori del fronte in direzione di Donetsk", ha detto il ministero. E ancora: “Le forze russe hanno ucciso 250 soldati ucraini e distrutto 16 carri armati, veicoli da combattimento della fanteria e 21 veicoli corazzati da combattimento”.

Non ci sono stati commenti immediati dall'Ucraina.

Non è chiaro se l'attacco segnalato rappresenti l'inizio di una controffensiva ucraina a lungo attesa per riconquistare parte del territorio conquistato dalle forze russe dopo l'invasione del febbraio 2022.

"L'obiettivo del nemico era quello di sfondare le nostre difese nel settore più vulnerabile, a suo avviso, del fronte", ha affermato il ministero della Difesa. "Il nemico non ha raggiunto i suoi compiti, non ha avuto successo".

Il ministero ha anche diffuso un video che mostra diversi veicoli corazzati ucraini che esplodono dopo essere stati colpiti.

Il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov, responsabile dell'operazione militare di Mosca in Ucraina, si trovava nell'area dell'attacco ucraino, ha aggiunto il ministero. Gerasimov e il ministro della Difesa Sergei Shoigu sono stati criticati negli ultimi mesi dal leader mercenario Yevgeny Prigozhin, le cui truppe Wagner hanno guidato con successo l'assalto alla città ucraina orientale di Bakhmut il mese scorso. Prigozhin ha accusato in vari modi alti funzionari militari russi di incompetenza e tradimento. Né Shoigu né Gerasimov hanno risposto in pubblico a Prigozhin.