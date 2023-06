"Non so se in psicologia esiste questa categoria, quella che io chiamo 'il complesso del pavone'. Chi non fa il pavone si sente poca cosa. E c'è quell'uomo, quella donna che tutti i giorni va a lavorare e fa progressi e poi è capace di acquistare una casa, di fare una famiglia...Nessuno di loro fa il pavone". Così Papa Francesco nell'intervista a "A sua immagine". "Quelli che sono un po' superficiali cadono nella tentazione del pavone. Cercano di apparire. Di fare 'finta di'... E questa non è la strada. Alla fine si finisce male, come tutti coloro che non giocano sulla vera strada", ha sottolineato il Pontefice. "La vita è per viverla, non per fare il maquillage", ha aggiunto.