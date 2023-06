Il Papa ai giovani: "Pronto per la Giornata Mondiale della Gioventù, non vedo l'ora"

"Mancano 40 giorni, come una Quaresima, all’incontro di Lisbona. Io sono pronto! Ho già tutto, non vedo l’ora di andare!". Lo dice Papa Francesco in un video messaggio, diffuso dai media Vaticani, ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno o seguiranno a distanza la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona il prossimo agosto.

"La Giornata - aggiunge Bergoglio - è un punto di attrazione per tutti. In questo momento è il punto a cui dobbiamo guardare. A cui dovete guardare voi giovani”, scandisce il Papa. "Avanti, giovani!", incoraggia, aggiungendo: "Non ascoltate quelli che riducono la vita a delle idee. Poveri. Hanno perso la gioia della vita e la gioia dell'incontro. Pregate per loro".