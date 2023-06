Il Papa a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco si è recato nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore prima di far rientro in Vaticano, dove dovrà proseguire ancora per qualche giorno il periodo di riposo dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposto, mercoledì 7 giugno scorso, al Policlinico romano Agostino Gemelli. Come avvenuto nel caso degli altri ricoveri, il pontefice si è recato in auto in Basilica all'Esquilino, nella cappella Paolina, dove è custodina l'antica immagine della Madonna Salus populi romani e dove si è raccolto in preghiera.