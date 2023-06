Il Papa telefona alla mamma del bambino battezzato nel precedente ricovero

"Siamo andati perché abbiamo scoperto che ieri è stato fatto l'intervento, e coi ragazzi abbiamo detto: 'famo un cartellone, famo qualcosa'". Lo ha raccontato al Tg1 Marcela del Rosario Pariona Barcena, che oggi con i figli al policlinico Gemelli ha mostrato un cartello di auguri di guarigione per il Papa, che poi l'ha chiamata al telefono per ringraziarla. La donna è la madre del neonato che Francesco ha battezzato nel corso della suo precedente ricovero. "Stavo al quarto piano e stavo allattando Michelangelo quando ho visto che il mio telefono stava suonando, un numero strano. Rispondo e sento una voce 'Marcela, sono il papa Francisco (in spagnolo, ndr) Mi ha preso un colpo perché mi ha parlato in spagnolo. Il cuore se n'è uscito e poi è tornato. Ho detto: salve sua santità. Mi ha detto che era in degenza, gli ho chiesto di incontrarlo un giorno, se era possibile passare un pomeriggio insieme. Mi ha detto: volentieri, sì". "Voglio far vedere al papa - ha concluso la donna - che siamo una famiglia umile, siamo una famiglia piccola, ma anche grande perché siamo tanti. Ma più che altro siamo una famiglia unita".