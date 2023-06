Il video del leader ceceno Ramzan Kadyrov tra le autoblindate militari cinesi

Le forze russe avrebbero ricevuto armi di fabbricazione cinese, secondo l'emittente ucraina Rbc e secondo il sito ucraino Defense Express, e lo dimostrerebbe questo video, pubblicato sul canale Telegram Kadrov_95, in cui il presidente ceceno Ramzan Kadyrov e comandante delle truppe speciali cecene esibisce un lotto di autoblindate militare China Tiger, di cui se ne vedono otto, ricevute dalla sua unità militare Akhmat. I siti precisano che non è chiaro come i veicoli di produzione cinesi siano arrivati nella Federazione russa, precisando che potrebbero essere stati consegnati attraverso Paesi terzi, forse anche senza il consenso o la conoscenza di Pechino, che ufficialmente non fornisce armi a Mosca. Il video costituirebbe "la prima volta che attrezzature cinesi sono state registrate al servizio delle truppe russe", scrive Rbc. "I veicoli corazzati China Tiger prodotti da Shaanxi Baoji Special Vehicles sono stati avvistati per la prima volta nella Federazione Russa e in realtà ci sono diverse opzioni su come avrebbero potuto arrivare ai Kadyriv. Le unità di Ramzan Kadyrov, che fanno formalmente parte della Guardia Russa e del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa, e hanno partecipato attivamente alla guerra in Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa, hanno ricevuto cinesi- fabbricava veicoli corazzati China Tiger", scrive a sua volta Defense Express.