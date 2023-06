Il video della Legione libertà della Russia che attacca in territorio russo

“Mostriamo l'operato della nostra artiglieria nell'area di Grayvoron. Il supporto e il personale del nemico sono stati distrutti, diversi pezzi di equipaggiamento messi fuori combattimento. Le truppe di Putin si disperdono tra le cose, ma li troviamo anche lì”. Lo scrive la Legione libertà della Russia, una delle due formazioni combattenti che hanno rivendicato le incursioni nella regione di Belgorod, pubblicando questo video, la cui geolocalizzazione è confermata da analisti indipendenti. Chi pensava che non fossimo lì “non avrebbe dovuto trarre conclusioni così in fretta. L'intera regione di Belgorod sarà libera. E poi l'intera Russia”, si legge inoltre nel post su Telegram.

“Uno dei nostri obiettivi tattici - ha spiegato un componente della Legione all'agenzia Reuters - è richiamare truppe russe da altre parti del fronte ucraino. Un altro è mostrare ai russi che un paese diverso è possibile, che è apparso un gruppo armato pronto a lottare per la libertà. Vogliamo che la gente si unisca a noi”. Ha inoltre chiarito che l'unità faceva parte della legione straniera ucraina controllata dall'esercito ucraino, ma che la catena di comando non si applicava più ai combattenti volontari russi nel momento in cui entrano nel territorio russo.