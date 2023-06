Il video virale di Macron che beve una birra in 17 secondi dopo la partita di rugby

Scolarsi una bottiglia di birra in 17 secondi filati non è un'impresa per tutti. Lo ha fatto il presidente francese Emmanuel Macron sabato sera negli spogliatoi dello Stadio di Parigi, mentre si stava congratulando con i giocatori della squadra di rugby del Tolosa per la partita che hanno vinto contro La Rochelle.

Il video è diventato virale e provocato anche polemiche. Liberation ha scritto che non è un buon messaggio rispetto ai problemi di alcolismo diffusi, mentre la deputata del partito dei Verdi Sandrine Rousseau ha criticato il video scrivendo su Twitter che rappresenta “la mascolinità tossica nella leadership politica in un’immagine”.

Lo scorso marzo Macron era stato criticato per essersi bevuto una birra in pubblico durante una visita nella Repubblica Democratica del Congo, mentre in Francia bruciava la protesta contro la riforma delle pensioni.