Il video della missione SAR di un veicolo russo che recupera una pattuglia sulle rive del Dnepr

Intero video ripreso da un drone della missione di “ricerca e recupero” di un veicolo russo BTR-82A sulla sponda sud del fiume Dnepr vicino all'Antonovsky Bridge . I canali filo-russi hanno postato questo video esaltando la capacità di fuoco del mezzo contro le postazioni ucraine. Il veicolo si avvicina al fiume effettuando un forte fuoco di copertura, dopodichè compie un'inversione ad U per imbarcare una pattuglia in cui sembra di vedere anche persone ferite, dopo di chè si allontana dalla zona sotto il fuoco nemico. Per i canali filo-ucraini questo video è la prova che i russi si stanno ritirando e che le forze ucraine stanno per passare il fiume, mossa determinante per conquistare i territori in mano ai russi.