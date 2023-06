Zerocalcare: “Parlare di fragilità e insicurezza aiuta a sentirsi meno soli”

Ricerca della felicità, fragilità, amicizia, amore, ma anche l'inclusione e l'accoglienza sono solo alcuni dei temi affrontati nelle opere di Michele Rech, alias Zerocalcare, che questa mattina ha ricevuto all’Accademia dei Lincei il Premio Feltrinelli 2023 per la Letteratura e Graphic Novel. Come “narratore grafico occupa, da oltre due decenni e non solo in Italia, un posto di rilievo nel mondo del fumetto, affermatosi quale interprete assoluto dell'immaginario disegnato, raggiungendo una popolarità considerevole e registrando un rilevante impatto sul mercato dei consumi culturali” si legge nella motivazione. E ancora: “La sua poetica è caratterizzata da una costante attenzione all'attualità e dalla tensione morale di uno sguardo puntato sulle forme della disuguaglianza sociale, del disagio generazionale, dei conflitti di culture”.