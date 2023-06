L'appello di Fiorella Mannoia sul palco di Campovolo: “Andate in vacanza in Romagna”

Romagna come terra di musica e allegria. Romagna come patria di lavoratori coraggiosi con le maniche già rimboccate. Romagna come luogo del cuore da aiutare. Dal palco della Rcf Arena di Reggio Emilia sono stati continui gli appelli a donare, dei big della musica italiana, a sostegno dei territori alluvionati. Anche Fiorella Mannoia ha voluto contribuire: “Andate in vacanza in Romagna, perché i romagnoli sono già al lavoro e tante strutture sono pronte ad accogliervi”.