Italia Loves Romagna, Zucchero e Salmo scaldano Campovolo con “Diavolo in me”

“Partigiano Reggiano” è stato il primo brano eseguito sul palco di “Italia loves Romagna” a Campovolo nel concertone organizzato per raccogliere fondi per le popolazioni danneggiate dall'alluvione in Romagna. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Zucchero che ha dato la carica ai 40mila presenti all'Arena con “XColpa di chi?” e successivamente “Diavolo in me” in duetto con il rapper Salmo.