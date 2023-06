Bimba scomparsa a Firenze, Garofano ex comandante Ris: "Era ora sinergia tra reparti investigativi"

Il generale dei carabinieri in congedo ed ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano è stato ingaggiato come consulente dai genitori di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, la bambina peruviana di 5 anni, chiamata Kata, scomparsa da Firenze nel pomeriggio di sabato 10 giugno . Lo hanno comunicato questa mattina i legali dei genitori di Kata, gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi. I due avvocati hanno inoltre spiegato che ieri i due genitori di Kata hanno recuperato i loro effetti personali nella camera dell'ex hotel Astor, edificio in cui vivevano insieme ad altre decine di persone che lo avevano occupato e in cui è scomparsa la loro figlia e che era appena stato sgomberato dalle forze dell'ordine.

Secondo Garofano, intervistato qui da RaiNews24, la collaborazione piena della famiglia è fondamentale in questi casi. Inoltre Garofano si dice lieto, pur in una situazione difficile e triste, che si sia finalmente attivata una piena sinergia tra reparti investigativi dei Gis, Sis e Ros, dei Carabinieri.