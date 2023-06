Kate riapre la National Portrait Gallery (con un piccolo aiuto da Paul McCartney)

La Principessa del Galles ha inaugurato la National Portrait Gallery che torna ad accogliere i visitatori dopo tre anni di chiusura per i lavori di ristrutturazione.

Kate ha incontrato per l’occasione Sir Paul McCartney e sua moglie Nancy Shevell per parlare della mostra fotografica dell’ex ‘Beatle’: "Photographs 1963-64 Eyes of the Storm” con cui il museo britannico riapre i battenti.

Uno sguardo in soggettiva sul biennio 1963/1964, quello che vide l'esplosione planetaria della ‘Beatlemania’, visto attraverso gli occhi di uno dei quattro protagonisti.

Al centro dell'esposizione una selezione di 200 scatti inediti, tra ritratti dei compagni della band in tour, autoritratti e immagini del ‘backstage’.

Presente anche l’artista Tracey Emin, autrice di una installazione per le nuove porte della galleria. L'opera è composta da 45 pannelli di ottone intagliato che rappresentano "ogni donna, nel corso del tempo".

La principessa ha anche visitato il centro di apprendimento della galleria, che ha lanciato una nuova iniziativa per i bambini di età inferiore ai 5 anni che accoglierà le famiglie della comunità locale per incoraggiare l'apprendimento creativo, il gioco e l'esplorazione.

Il museo, che si trova vicino a Trafalgar Square alle spalle della National Gallery a Londra, vanta la più grande collezione di ritratti del mondo con undicimila tra dipinti, sculture e disegni.