La content creator Virginia Montemaggi: "Non perdete la percezione della realtà oltre lo schermo"

Dopo il debutto a 15 anni sui YouTube, Virginia Montemaggi è oggi una star di TikTok dove vanta oltre cinque milioni di follower.

Ha iniziato raccontando la sua vita a colpi di balletti, tutorial senza risparmiarsi su argomenti più seri che l'hanno toccata da vicino. Nel video messaggio invita a non perdere la percezione della realtà oltre lo schermo: “Divertitevi ma non mette in pericolo gli altri”.