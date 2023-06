La deputata in Aula col figlio, è la prima volta: l'annuncio a Montecitorio. “Lunga vita a Federico”

La deputata Gilda Sportiello prende posto in uno scranno nella parte alta dell'Aula e partecipa regolarmente alla votazione finale sul Dl Pa. Tiene in braccio suo figlio, nato pochi mesi fa, e lo allatta tra gli applausi dei colleghi. È la prima volta, Montecitorio rompe il tabù. “Oggi si compie un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il Paese e per tutte le donne” commenta poco dopo la protagonista. Sportiello, tra l'altro, è stata depositaria di un ordine del giorno proprio “sulle modalità di partecipazione delle deputate madri ai lavori parlamentari”.

Nel corso della seduta, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé annucia: “È stato finalmente trovato il modo di consentire a quest'Aula di lavorare in perfetto e assoluto silenzio, dal momento che da questa seduta fa il suo esordio in Aula un piccolo, piccolissimo Federico”. Gli auguri di “una lunga e serena vita a Federico” e l'applauso.

Così il Parlamento italiano si avvicina a quello di Strasburgo, dove l'ingresso alle neomamme con figli è consentito già da tempo. La foto dell'allattamento nell'emiciclo europeo di Licia Ronzulli, attualmente capogruppo al Senato di Forza Italia, risale addirittura al 2010.