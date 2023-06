La Guardia costiera Usa: "Una catastrofica perdita di pressione, il sommergibile è imploso" - video

La Guardia costiera Usa ha affermato che il sommergibile Titan probabilmente è imploso nelle acque del Nord Atlantico non lasciando scampo a nessuna delle cinque persone a bordo. L'implosione è probabilmente avvenuta vicino al Titanic, dove era diretto il sommergibile. "I detriti sono coerenti con la catastrofica perdita della camera di pressione", ha detto il contrammiraglio John Mauger del primo distretto della guardia costiera, "le nostre più sentite condoglianze vanno ai cari dell'equipaggio".

Secondo i funzionari della Guardia costiera Usa il campo di detriti del Titan è stato scoperto vicino al naufragio del Titanic, ma è troppo presto per dire esattamente quando si sia verificata "la catastrofica implosione". Il sommergibile è stato segnalato come disperso domenica otto ore dopo aver inizialmente perso il contatto con la sua nave di superficie e la sua fornitura di ossigeno di 96 ore si sarebbe esaurita giovedì mattina. Non è chiaro se l'implosione sia avvenuta domenica o nei giorni successivi, durante la ricerca internazionale per ritrovare il sommergibile scomparso.

Mauger ha spiegato che un veicolo che operava a distanza (Rov) ha trovato il rottame del Titan sul fondo marino a circa 500 metri dalla prua del Titanic. Nella zona sono stati individuati altri rottami che sono stati tutti analizzati da esperti. Durante la conferenza stampa da Boston, Mauger ha spiegato che i mezzi Rov rimarranno sulla scena per cercare di recuperare altre informazioni con l'obiettivo di riuscire a capire le cause di questo tragico incidente.