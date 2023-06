La mira precisa del lanciamissili portatile ucraino: l'istante in cui distrugge caccia Su-25 russo

Il decollo tra le fiamme, nello scatto improvviso verso il bersaglio nemico.

Decisivi - assieme ai droni - in tutte le fasi del conflitto, assieme ai Javelin i vecchi Igla dell'Urss (lanciamissili portatili), usati massivamente dai soldati di Kiev: qui nel la soggettiva del missile mentre viene lanciato, dopo aver puntato nel mirino elettronico l'aereo russo che vola all'orizzonte.

La mira precisa del lanciamissili portatile non lascia scampo, l'istante in cui distrugge il caccia Su-25 di Mosca.

Il post, di propaganda bellica, recita: "Un altro aereo nemico non attaccherà le terre ucraine grazie a un difensore del 10° battaglione OGSHBr "Edelweiss".