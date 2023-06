La nuova vita della megattera, dalle reti da pesca alla libertà

Lei è una megattera lunga 10 metri, impegnata nella grande migrazione che dalle fredde acque polari lungo le coste australiane la porterà ad accoppiarsi e partorire migliaia di miglia più a nord, dove le temperature sono più miti.

Loro sono i volontari di Sea World Foundation, che hanno salvato la balena proprio davanti alla Gold Coast, la costa appena a sud di Brisbane.

Era rimasta impigliata in una grande rete per la pesca agli squali: rischiava di affogare, era già stanca e sotto stress. Per liberarla ci sono volute ore di lavoro.

Ecco perché le associazioni ambientaliste chiedono di vietare le reti lungo le rotte migratorie dei cetacei, almeno durante la stagione in cui migliaia di questi mammiferi si muovono in branchi.