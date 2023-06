La piscina olimpica in costruzione prende fuoco alla periferia di Parigi

Il cantiere di una piscina e di altre strutture in costruzione in vista dei Giochi Olimpici del 2024 ad Aubervilliers, periferia nord-est di Pargi, è andato a fuoco nella notte, mentre in tutta la Francia sono scoppiati disordini dopo l'uccisione di Nahel da parte di un poliziotto che ha aperto il fuoco con l'arma di servizio quando il diciassettenne, a bordo di un'auto, non si è fermato a un controllo stradale.

La società responsabile delle infrastrutture dei Giochi ha dichiarato venerdì che la facciata del centro acquatico di Parigi, dove si terranno le gare di nuoto olimpico nel 2024, è stata danneggiata durante i disordini. "Gli autobus parcheggiati vicino al cantiere del centro acquatico di Aubervilliers sono stati dati alle fiamme", ha dichiarato SOLIDEO a Reuters. "La facciata dell'edificio ha subito lievi danni".