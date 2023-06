Kata: carabinieri e vigili del fuoco entrano nello stabile vicino all'hotel per un'ispezione - video

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri a Firenze in cerca di indizi utili alle indagini sulla sparizione di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata Kata, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno. Alcune pattuglie dei carabinieri sono arrivate nella zona dell'ex hotel occupato tra via Maragliano e via Boccherini, dove viveva e da dove è sparita la bambina. I militari, circa una ventina, sono entrati in un palazzo di via Boccherini, accanto all'ex hotel, dopo aver annunciato a un condomino di dover notificare un atto di perquisizione. I carabinieri starebbero ispezionando anche il garage del condomino, che confina con il resede dell'ex albergo occupato.

In via Boccherini è arrivato anche un camion dei Vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nel vialetto che separa l'ex hotel Astor, dove vive Kata, la bambina scomparsa a Firenze, e il palazzo accanto. Nell'area, cioè, dove si sono concentrate le operazioni dei Carabinieri. Una squadra con un camion è entrata nel cortile del palazzo dove ci sono i garage per dare apporto tecnico agli investigatori, presumibilmente per aprire delle serrande o approfondire le ricerche negli scantinati dell'immobile. Vengono controllati i tombini dei pozzi neri.

Altri pompieri sono entrati nel portone attrezzati con pié di porco e altri strumenti per andare a aprire la porta di un appartamento dello stabile.