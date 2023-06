La Terra avvolta nelle emissioni di CO2 nel video della NASA

I video realizzati dallo Scientific Visualization Studio della Nasa rendono visibili, con una grafica tanto efficace quanto preoccupante, le emissioni di anidride carbonica generate dalle attività umane che avvolgono e surriscaldano il nostro pianeta.

Basate sulle emissioni registrate nel 2021, le animazioni mostrano l'origine e i movimenti della CO2 nell'atmosfera in tre diverse regioni del mondo: Nord e Sudamerica, Europa Africa e Medio Oriente, Asia e Australia.

In arancione/giallo ocra sono rappresentate le emissioni da combustibili fossili, in rosso quelle da combustione di biomassa, in verde gli ecosistemi terrestri e gli oceani in blu. I punti blu mostrano dove si ha il maggior assorbimento di carbonio da parte degli oceani, mentre i punti verdi indicano l’assorbimento da parte degli ecosistemi terrestri.

Nel primo video si notano da un lato le grandi concentrazioni di emissioni da combustibili fossili provenienti dall'Europa e dall'Arabia Saudita, dall’altro la macchia rossa che rappresenta le emissioni degli incendi in Africa centrale per la combustione dei residui delle coltivazioni.

Il video dedicato all’America mostra il picco di emissioni da combustibili fossili della cintura urbana nordorientale degli Stati Uniti che si estende da Washington D.C. a Boston ed evidenzia in verde il riassorbimento di carbonio operato dalla foresta amazzonica durante le ore diurne. Qui la rapida oscillazione mostra l'impatto delle piante che assorbono il carbonio quando il sole splende e lo rilasciano durante le ore notturne.

Nel terzo video, infine, spiccano le emissioni da combustibili fossili dalla Cina con una quantità significativa di inquinanti che oscura Pechino mentre le stesse emissioni sembrano quasi assenti in Oceania in gran parte dell’anno a causa della bassa densità di popolazione. Alla fine dell'animazione, tuttavia, le emissioni di combustibili fossili rilasciate prevalentemente nell'emisfero settentrionale si mescolano verso sud coprendo l'Australia.