Non solo 8 marzo. Lady Bee

Anna Benedetti, 35 anni, studi in filosofia, non ha voluto lasciare la sua terra, la Val di Sole, fermamente convinta che dalle sue radici avrebbe trovato la forza per realizzare il suo progetto culturale. Abnegazione e impegno hanno fatto il resto. Insieme a un gruppo di coetanei coraggiosi ha deciso di proporsi per gestire il museo dell’ape di Croviana.

Non è solo una questione di miele. Per capire l’importanza delle api per la nostra vita, la FAO ha ricordato nell’ultimo World Bee Day che il 75% della produzione agricola mondiale sarebbe a rischio senza questi preziosi impollinatori. Anna, che da bambina voleva insegnare, spiega fra arnie e alveari ai visitatori di ogni età come dall’attività delle api (soprattutto quelle selvatiche) dipenda la riproduzione del 90% delle piante da fiore della Terra e per questo il loro habitat deve essere preservato. Alle giovani donne consiglia di diventare autonome indipendenti per plasmare il proprio futuro ovunque, anche in realtà geograficamente periferiche.