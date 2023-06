L’aereo usato nei “voli della morte” durante la dittatura è tornato in Argentina

Lo Skyvan matricola P51 fu uno degli aerei usati dalla giunta militare per far sparire i dissidenti politici durante la cosiddetta “Guerra sporca” tra il 1976 e il 1983.

I detenuti caricati a bordo dell'aereo dopo essere stati drogati, venivano spogliati e gettati vivi nel Río de la Plata o nell'Oceano Atlantico.

Lo Skyvan, ancora perfettamente funzionante, si trovava in Florida dove veniva impiegato per il paracadutismo dopo essere stato utilizzato come vettore postale privato. Adesso ha smesso di volare.

Su richiesta dei parenti delle vittime della dittatura, il ministro dell'Economia argentino ha acquistato l'aereo e ne ha organizzato il trasferimento dagli Stati Uniti.

Troverà posto nella sede dell'ex ESMA, la scuola ufficiali della marina argentina che fu il più grande centro di detenzione e tortura durante il “Processo di riorganizzazione nazionale” come lo definirono i generali golpisti, e che dal 2004 è stato trasformato in museo della memoria.

Lo Skyvan è il primo velivolo di cui sia stato provato in tribunale l'utilizzo da parte della giunta militare per sbarazzarsi, a sangue freddo e senza lasciare traccia, dei dissidenti.

L’atroce modalità di eliminazione dei prigionieri è emersa per la prima volta nel 1995 in una intervista del giornalista Horacio Verbitsky a Adolfo Scilingo, militare argentino che ha confessato la partecipazione all’organizzazione di almeno due voli della morte.

Le persone venivano ingannate dicendo che sarebbero state trasferite al sud e liberate, racconta Scilingo: “Gli è stato detto che dovevano essere vaccinati a causa del trasferimento e gli è stato iniettato del Pentothal. Quando si sono assopiti, li abbiamo caricati sui camion e siamo partiti per il campo d'aviazione”.

Al momento di essere gettate in mare, sempre secondo la testimonianza del militare, alcune vittime erano di nuovo coscienti.

“È tornato per ricordare che non si deve ripetere mai più", ha detto all'Ansa il fotografo italiano Giancarlo Ceraudo, presente alla cerimonia tenuta all'aeroporto Aeroparque di Buenos Aires, lo stesso da dove decollavano i ‘vuelos de la muerte’.

La sua inchiesta condotta insieme alla giornalista argentina ed ex detenuta della dittatura, Miriam Lewin, ha portato al ritrovamento dell'aereo con tutta la sua documentazione e alla condanna dei piloti che operarono quei voli.

“È una sensazione contraddittoria vedere l'aereo. Abbiamo cercato per anni di riportarlo e adesso che è qui mi è difficile guardarlo, non posso dimenticare che da lì hanno gettato il corpo di mia madre", ha detto Cecilia De Vincenti. È la figlia di Azucena Villaflor, fondatrice dell’associazione Madri di Plaza de Mayo, sequestrata l'8 dicembre nella chiesa della Santa Cruz, e il cui corpo venne gettato in mare dallo Skyvan il 14 dicembre.

"Fino a che non abbiamo saputo dei voli nella nostra mente non esisteva neanche la possibilità di immaginare un simile orrore", ha affermato da parte sua Mabel Careaga, figlia di Esther De Careaga. anche lei tra i sequestrati della Santa Cruz.

Per Lewin il ritorno dell'aereo e la sua esibizione saranno importanti per combattere il "negazionismo" ancora presente nei confronti dei crimini della dittatura militare argentina.