"L'amore riscalda il cuore e aiuta a sopportare", nel video di propaganda la foto della fidanzata

Un video postato su Tik tok (e diffuso anche sui social governativi ucraini) mostra un militare ucraino che mostra la foto dove si trovava, da civile, assieme alla sua fidanzata lontano dalla guerra: "I nostri ragazzi coraggiosi e le foto che danno loro forza", recita il testo

Ignoto, al momento, il numero esatto delle perdite ucraine durante la guerra contro la Russia, e soprattutto di quelle dovute alla recente controffensiva tutt'ora in atto. Mentre arrivano quotidianamente, i numeri sulle presunte perdite di militari russi (da fonti ucraine) al fronte:

"La Russia ha perso nell'ultimo giorno 680 uomini, facendo salire a 227.780 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Così ieri il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, le perdite russe sarebbero di 227.780 uomini, 4.038 carri armati e 7.857 mezzi corazzati.