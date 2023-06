Laura Pausini commuove l'Emilia con “Romagna mia”, poi le lacrime: il pubblico canta con lei

Dolce, struggente, il brano “Romagna mia” cantato da Laura Pausini trascinandosi il pubblico. La ragazza di Faenza ha voluto omaggiare la sua terra: “Questo amore l'ho imparato qui, su queste strade. Qui abbiamo imparato a fare quello che si è visto in televisione, quando avete pulito le strade cantando e non vi siete arresi. Grazie alla mia gente, il coraggio che ho di girare il mondo ce l'ho perché sono romagnola, la mia terra me lo ha insegnato” ha detto con la voce rotta dal pianto, prima di annunciare il duetto Roma-Romagna con

“l'amica Giorgia”. Per le donazioni, fino al 5 luglio sarà attivo il numero solidale 45538.