L'acqua avanza, Kherson è alluvionata

Sono già centinaia i residenti di Kherson costretti a lasciare le loro case lungo il corso del fiume Dnipro dall'acqua che sale e inonda la città, dopo la distruzione della diga di Kakhovka, per la quale Mosca e Kiev si rimpallano la responsabilità.



Un disastro che si aggiunge alla sofferenza della guerra, per i civili che vivono in questa zona vicina al fronte meridionale del conflitto.