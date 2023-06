Le bianche scogliere di Dover si tingono dei colori della crisi climatica

Barre colorate verticali dal blu al rosso lungo le celebri pareti calcaree della costa inglese sulla Manica che in un modo intuitivo mettono in guardia sugli effetti della crisi climatica e dell’inerzia politica nell’affrontarla.

Ogni striscia indica la temperatura media di un singolo anno rispetto alla temperatura media dell'intero periodo. Si parte dal blu freddo, a sinistra, e si procede verso il rosso più caldo, a destra.

L’idea di rappresentare in modo semplice il progressivo riscaldamento del pianeta nell’ultimo secolo rispetto all’era preindustriale è venuta nel 2018 al professor Ed Hawkins, scienziato del clima dell'Università di Reading e del National Centre for Atmospheric Science, nell’ambito di una campagna incentrata sulla visualizzazione dei dati sul cambiamento climatico, intitolata "Show Your Stripes" (mostra le tue strisce).

La creatività che si unisce alla scienza per comunicare in modo efficace e diretto dati complessi. Come nel caso della “spirale del clima” realizzata dal Scientific Visualization Studio della NASA che mostra come si è riscaldata la Terra dal 1880 al 2022.

Lo stesso team di ricercatori che in queste ore ha prodotto una serie di video straordinari (e inquietanti) che visualizzano le dinamiche di emissione e assorbimento dell’anidride carbonica nelle diverse regioni del pianeta.

Le ‘climate stripes’ o “strisce di riscaldamento” sono rappresentazioni visive della variazione di temperatura calcolata in media su un anno in ogni Paese, regione o città, nell’ultimo secolo e oltre.

Le strisce iniziano in genere intorno al 1900 e terminano nel 2022, ma per molti Paesi, regioni e città partono nel diciannovesimo secolo o talvolta addirittura nel diciottesimo.

L'erosione delle coste sintomo della crisi del clima

Le scogliere inglesi sono diventate negli ultimi anni uno degli indici più appariscenti dell’emergenza globale della progressiva erosione delle coste.

Di recente, hanno fatto sensazione le immagini del crollo di una porzione della fragile scogliera che si affaccia sulla Manica nell’East Sussex. Una situazione che ha indotto le autorità ad emanare avvisi di pericolo per evitare che i vacanzieri si avvicino troppo all’orlo delle affascinanti pareti.

Recentissimo anche il caso del villaggio di Hemsby, sulla costa orientale, costretto all’evacuazione di una parte della popolazione e la demolizione delle case ormai a rischio di precipitare in mare a causa della ritirata delle coste.