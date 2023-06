Le drammatiche immagini dell'aggressore di Annecy in azione

Abdalmasih H, l'attentatore che oggi intorno alle 9:45 ha accoltellato alcuni bambini e un anziano ad Annecy, in Alta Savoia si è dichiarato “cristiano di Siria”.

Sarebbe questa anche la sua appartenenza religiosa, secondo quanto emerge dai documenti di richiesta di asilo in Francia, che aveva avanzato lo scorso anno (mentre quest'anno era stato accolto come rifugiato in Svezia). Fonti vicine all'inchiesta fanno sapere che al momento dell'arresto aveva con sé una croce cristiana.

In questo video lo si vede in azione, mentre cerca di colpire i suoi bersagli.