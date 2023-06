Le forze speciali ucraine catturano soldati russi spersi nella zona allagata di Kherson, il video

Cinque soldatii russi, stremati dalla permanenza in acqua sono stati catturati, (salvati secondo i canali Telegram filo ucraini) dai soldati delle forze speciali (SSO) di Kiev. Dopo che la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è saltata in aria, dozzine di pattuglie di soldati di Mosca sono stati tagliati fuori da vaste aree di terra emersa e sono rimasti intrappolati in postazioni allagate nella regione di Kherson.

Secondo il post che accompagna il video una di queste postazioni stava affondando sott'acqua e diversi russi stavano per annegare. Dopo aver ricevuto informazioni sulla possibilità di catturare il nemico, i soldati della SSO si sono impeganti a raggiungerli. Cinque combattenti russi sono stati caricati sui gommoni, sotto il fuoco di altre postazioni che avrebbero sparato nonostante sulle imbarcazioni ci fossero anche i loro compagni. Tutti i prigionieri sarebbero stati portati vivi sulla costa ed i militari delle SSO ucraine non sarebbero rimasti feriti durante la missione.