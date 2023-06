Le immagini dell'incendio di Parigi riprese da rue Saint-Jacques

Prefetto: “L'incendio di Parigi è stato circoscritto”

"L'incendio è stato circoscritto". Lo ha detto il prefetto di polizia di Parigi, Laurent Nunez, in riferimento alle fiamme divampate a Parigi nel 5° arrondissement a seguito di una forte esplosione. Secondo la ricostruzione fornita da Nunez sul posto, alle 16.55 un'esplosione è avvenuta in un immobile al civico 277 di rue Saint-Jacques e l'esplosione "ha immediatamente provocato un violento incendio", ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio si propagasse ad altri due edifici che sono stati comunque "indeboliti". Nunez ha confermato il bilancio ancora provvisorio di 16 feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi. L'edificio parzialmente crollato ospita la Paris American Academy, che viene definita dai media francesi come una scuola privata di design e moda.

Procura: “L'esplosione è partita dall'edificio”

Appena giunto sul luogo dell'esplosione, il procuratore di Parigi, Laure Beccuau, ha parlato - sulla base "della prima analisi delle immagini delle telecamere della città di Parigi - di un'esplosione che sarebbe partita dall'edificio", sede tra l'altro della Paris American Academy.