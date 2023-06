Le immagini girate a bordo del Titan, il sommergibile disperso nell'Oceano Atlantico

Onde impetuose, nebbia, un'area sconfinata e una posizione ancora da localizzare sono gli elementi che rendono esigue le speranze di riportare in superficie il sommergibile disperso durante il viaggio in direzione del relitto del Titanic. La maledizione del transatlantico affondato nel 1912 continua. Restano poche ore per rintracciare Titan, il mini-sommergibile della OceanGate impegnato a portare un gruppo di turisti a 3.800 metri di profondità. Più il tempo passa e più la finestra di opportunità si affievolisce. Sono cinque le persone a bordo. La sfida è quasi impossibile: anche perché un conto è individuare il natante, tutt'altra cosa è riuscire a trarlo in salvo.

Ci sono le guardie costiere statunitense e canadese a guidare le ricerche del piccolo sommergibile da turismo scomparso in una zona dell'Oceano Atlantico al largo delle coste dell'isola canadese di Terranova. Il Titan era diretto verso il famoso relitto quando ha perso i contatti con la superficie: ha cominciato la sua discesa domenica e poco dopo non rispondeva più alla Polar Prince, la nave supporto che lo aveva trasportato nell'area. Intanto una mini flotta di navi e due aerei, un C-130 statunitense e un P8 canadese dotato di sonar in grado di rilevare sottomarini, continuano a perlustrare la zona.