Le previsioni del tempo di giovedì 22 giugno

NORD e CENTRO

Al Nord iniziali condizioni di tempo stabile, in peggioramento nella seconda parte della giornata, a partire dalle Alpi, con rovesci e temporali in estensione serale alla Pedemontana. Temperature massime comprese tra i 30°C e i 35°C. Bel tempo sulle regioni centrali con delle velature. Molto caldo, con punte anche di 36-37 gradi sulle aree più interne.

SUD E ISOLE

L’alta pressione in estensione dal Nord Africa garantirà tempo bello con cielo sereno pressoché ovunque: solo sulla Sardegna si verificherà durante la giornata il passaggio di innocue nubi medio-alte. La massa d’aria proveniente dai territori nord Africani, inoltre, presenta una moderata concentrazione di polveri desertiche in sospensione che renderà il cielo su buona parte d’Italia opaco e lattiginoso. Sarà inoltre una giornata molto calda con temperature massime in rialzo e che potrebbero localmente raggiungere valori di picco di 40°C sulla Sardegna, e fino a 36/38°C sul Sud Italia.