Le previsioni del tempo di mercoledì 21 giugno

NORD e CENTRO: anticiclone in ulteriore rinforzo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e qualche addensamento cumuliforme sulle aree alpine nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento con caldo intenso, massime fino a 32-34°C o localmente oltre i 35°C su Emilia-Romagna e nelle aree interne della Toscana. Ventilazione debole e a prevalente regime di brezza.

SUD E ISOLE: alta pressione e bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in transito. Ventilazione debole variabile. Temperature in aumento con massime oltre i 30°C e sensazione di afa dovuta ai tassi di umidità medio-alti.