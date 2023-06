Le previsioni del tempo di sabato 24 giugno

NORD e CENTRO

Sulle regioni settentrionali, variabilità su Romagna e Alpi orientali al mattino con tendenza ad ampie schiarite; generalmente soleggiato altrove con rari addensamenti sui rilievi. Temperature in calo. Al centro, ancora instabile con qualche rovescio e qualche temporale tra Abruzzo e Lazio; poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in calo, massime tra 27 e 32

SUD E ISOLE

Condizioni meteo variabili al sud peninsulare con rovesci sparse locali acquazzoni sul nord della Puglia, il Molise, la Basilicata e le aree interne della Campania. Maggiori schiarite invece altrove e in particolar modo sulle due isole maggiori. Temperature in calo e in genere comprese tra 27°C e 33°C. Venti moderati dai quadranti occidentali