Le previsioni del tempo di venerdì 23 giugno

NORD: nuvolosità residua con piogge e locali temporali in mattinata su Valle d’Aosta e Piemonte, ma con tendenza a graduale miglioramento e schiarite entro il pomeriggio. Nuvolosità irregolare sul resto del Settentrione con acquazzoni e rischio di fenomeni temporaleschi nel corso della giornata, specie al Nord-Est. Venti deboli variabili, salvo locali raffiche nelle aree temporalesche. Temperature stazionarie sul Piemonte, in diminuzione altrove con valori massimi compresi fra 28-34 °C.

CENTRO: maggiori annuvolamenti su alta Toscana e settori interni appenninici con piogge e rischio di fenomeni temporaleschi nel corso della giornata, più frequenti nelle ore pomeridiane. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro. Venti in rinforzo dei quadranti settentrionali. Temperature in sensibile diminuzione con valori massimi compresi fra 27 e 35 °C.

SUD/ISOLE: altra giornata di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settore, anche se non sempre limpido per via di pulviscolo sahariano in sospensione.

Venti per lo più disposti da ovest, mari quasi calmi o poco mossi, temporaneamente fino a molto mossi intorno alla Sardegna. Temperature minime intorno ai 20°C su coste e pianure, non inferiori ai 15°C nelle zone interne. Massime sul lato tirrenico in larga parte comprese tra 28 e 32°C, mentre su Sicilia meridionale e versante adriatico e ionico sono previsti valori tra 32 e 36°C con punte anche localmente superiori.