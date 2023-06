Le previsioni del tempo per domenica 11 giugno 2023

Migliora il tempo domenica e tornerà il sole seppur troveremo i consueti temporali al pomeriggio sulle zone di montagna, sulle Alpi, Prealpi e Appennino, fin verso le zone di pianura. Le temperature saliranno e dove ci sarà il sole si raggiungeranno e supereranno i 30°C.



Domenica poche nubi, più spazio per il sole, ma al pomeriggio ecco tornare i temporali sull’Appennino, tra Lazio, Abruzzo, Molise e in serata tornerà di nuovo il sereno. Le temperature aumentano e saranno anche superiori ai 30°C in Toscana e nel Lazio.



Al Sud, Sicilia e Sardegna tempo variabile. Sole, nuvole e piogge si alterneranno in questa domenica con delle piogge verso il Mar Adriatico, al pomeriggio aumenteranno le nubi e arriveranno delle piogge e i temporali che durante le ore più calde del giorno si svilupperanno in Sardegna, sull’Appennino e si sposteranno verso le coste di Campania, Calabria e Puglia. Qui le temperature saranno poco più basse, non si supereranno i 28°C.