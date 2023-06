Le previsioni del tempo per il 29 giugno 2023

NORD e CENTRO

Tempo instabile sulle regioni di nord-ovest e sull’Arco Alpino, con possibili rovesci di pioggia o temporali, localmente anche di forte intensità. Instabilità pomeridiana sulle aree interne e montuose del Centro e sulla Toscana, con possibili rovesci sparsi e isolati temporali, anche intensi. Temperature in generale calo.

SUD E ISOLE

Al mattino cielo sereno, ad eccezione di innocue nubi sparse medio-alte sui territori Adriatici e sulle zone Ioniche settentrionali (Salento, litorali Lucani, Cosentini e Crotonesi, nonché sul Golfo di Taranto in genere). Nel pomeriggio si formerà nuvolosità sulle zone interne della Sardegna e del Sud Peninsulare, dove potrebbero verificarsi isolati rovesci e temporali in esaurimento serale. Temperature minime stazionarie o in leggero calo, ad eccezione del Salento dove saranno in lievissimo aumento. Massime in lieve diminuzione su Molise, Puglia e aree Ioniche.