Le previsioni del tempo per martedì 27 giugno 2023

NORD

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso fin dal mattino su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia-Romagna, nuvolosità variabile su Triveneto con piovaschi al mattino su Friuli Venezia Giulia e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi centro orientali che localmente potrebbero raggiungere le zone di pianura limitrofe.

CENTRO

Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato con cielo sereno al mattino e bel tempo anche nel pomeriggio sia su monti che litorali. Venti deboli a regime di brezza, mari calmi o poco mossi. Temperature in aumento.

SUD e ISOLE

Al Sud e sulle isole ci aspettiamo una giornata soleggiata e in generale asciutta. Durante le ore centrali della giornata potremo assistere alla formazione di locali nubi, in special modo sulle regioni tirreniche, che non saranno associate a precipitazioni degne di nota a parte possibili isolati piovaschi sulla Calabria. Per quanto riguarda le temperature risulteranno stabili o in locale lieve rialzo.