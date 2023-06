Le previsioni del tempo per martedì 6 giugno 2023

NORD

Al Nord molte nubi fin dal mattino con piogge su Triveneto ed Emilia, tempo migliore su Piemonte e Lombardia dove si apriranno le schiarite più ampie. Venti deboli, a tratti moderati di Grecale su alto Adriatico. Temperature in calo a Nord-Est

CENTRO

Al Centro il tempo peggiore lo troveremo nel pomeriggio a causa di una forte instabilità atmosferica che darà luogo a temporali su tutte le regioni in trasferimento dall’Appennino alle vallate e zone di pianura limitrofe. Temperature massime in calo.

SUD e ISOLE

Al Sud e sulle isole continueremo ad avere nubi sparse che nel corso delle ore diventeranno via via più estese e consistenti fino a portare precipitazioni che localmente assumeranno carattere di rovescio o temporale in generale più intensi sulla Sardegna orientale e sulle regioni peninsulari adriatiche. Le temperature massime rimarranno prevalentemente senza variazioni di rilievo.