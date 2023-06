Le previsioni del tempo per sabato 10 giugno 2023

NORD e CENTRO

Sulle regioni settentrionali, nuvolosità diffusa sin dal mattino con precipitazioni in Romagna e basso veneto in rapida estensione nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino. Temperature tra 23 e 28 gradi. Al centro, instabile sin dal mattino specie su Marche e medio tirreno in ulteriore peggioramento nel pomeriggio, con frequenti rovesci e temporali.

SUD e ISOLE

Tempo instabile al sud e sulle isole maggiori dove il cielo si presenterà in genere nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge sparse occasionali rovesci possibili sulla Sardegna i settori appenninici e il versante adriatico. Maggiore schiarite altrove. Temperature in lieve aumento e valori massimi compresi tra 21°C e 29°C. Venti tendenzialmente deboli dai quadranti meridionali.