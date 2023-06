Le previsioni del tempo per sabato 3 giugno

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali instabilità elevata soprattutto nel pomeriggio-sera con rovesci e temporali localmente intensi in particolare su Alpi e Prealpi. Temperature in calo. Al centro, schiarite al mattino ma con tendenza nel pomeriggio a rovesci e temporali localmente forti in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 24 e 28.



Sud e isole

Spiccate condizioni di instabilità atmosferica al sud e sulle isole maggiori. Dopo una mattinata nel complesso asciutta e caratterizzata da ampie schiarite osserveremo addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle aree interne delle due isole maggiori ma anche sui tratti appenninici con rovesci e temporali localmente di forte intensità e un parziale sconfinamento fino alle coste del basso Tirreno. Temperature nel complesso stabilì e venti deboli a prevalente regime di brezza.