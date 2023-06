Le previsioni del tempo per venerdì 2 giugno

NORD: giornata caratterizzata da una maggiore nuvolosità sui settori alpini, prealpini e Appennino con piogge e temporali in locale estensione a Val Padana e Liguria, più sole invece altrove. Venti deboli variabili, temperature senza variazioni significative con valori massimi compresi fra 26 e 29°C.

CENTRO: dopo una mattinata caratterizzata da maggiori schiarite su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a intensificarsi lungo la dorsale appenninica con piogge e temporali, che a tratti si estenderanno fin verso le vicine pianure, specie tirreniche. Venti deboli variabili, temperature senza variazioni di rilievo con valori massimi compresi fra 25 e 28 °C.

SUD/ISOLE: altra giornata caratterizzata da tempo instabile. Sole prevalente al mattino su tutto il settore fatta eccezione per la Sardegna dove si prevedono già ad inizio giornata più nubi e qualche pioggia, e al pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni sia sull’isola che sulle altre regioni, con rovesci e temporali in sviluppo sui rilievi ed in parziale estensione alle pianure adiacenti.

Mari mossi o poco mossi, venti deboli variabili e temperature minime in larga parte comprese tra 15°C e 19°C, massime tra 22°C e 26°C con punte anche superiori attese sul versante adriatico.