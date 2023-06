Le previsioni del tempo per il 28 giugno 2023

NORD e CENTRO:

Sulle regioni del Centro-Nord anticiclone delle Azzorre in indebolimento. Ne conseguirà una giornata di mercoledì con un aumento della nuvolosità, specie su Alpi, Prealpi e Appennino, a cui saranno associati anche possibili rovesci di pioggia e temporali, in possibile locale sconfinamento verso le coste del medio versante adriatico in serata. Ancora caldo ma con temperature massime in diminuzione a partire dal Nord.

SUD e ISOLE:

giornata soleggiata su gran parte delle regioni meridionali, addensamenti nelle ore centrali sulla dorsale appenninica con deboli rovesci e qualche isolato temporale; fenomeni più diffusi tra Molise e Puglia Garganica tra pomeriggio e sera. Venti deboli o moderati, in prevalenza meridionali. Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.