Le previsioni meteo per giovedì 8 giugno 2023

NORD e CENTRO

Al Nord nubi sparse e sporadiche precipitazioni già al mattino sulle aree montuose. Peggioramento nelle ore centrali e nel pomeriggio, con rovesci e temporali che poi, localmente, potranno interessare anche la pianura, indugiando su quella Friulana e Veneta in serata. Dinamica simile anche al Centro, quindi con rovesci e temporali pomeridiani soprattutto sull’Appennino, in estensione verso est. Temperature in generale aumento.

SUD E ISOLE

Al mattino passaggio di nubi medio-alte sulle isole maggiori, ma senza piogge. Altrove sereno, ad eccezione di nubi sparse sui litorali Tirrenici. Nel pomeriggio si formerà nuvolosità cumuliforme su tutte le zone Appenniniche e i rilievi centro-settentrionali Sardi: su tutte queste zone si verificheranno rovesci e temporali in esaurimento serale. Temperature minime in rialzo sulla Sardegna, in calo su Calabria, Sicilia e Salento. Massime ovunque in leggero aumento.