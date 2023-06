Le previsioni del tempo per venerdì 9 giugno 2023

NORD: giornata caratterizzata da maggiori annuvolamenti sui settori alpini, prealpini e appenninici con piogge e temporali in locale estensione alla Val Padana. Venti deboli variabili, salvo locali raffiche nelle aree temporalesche. Temperature senza variazioni di rilievo con valori massimi compresi fra 25 e 30°C.

CENTRO: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su litorali e pianure con annuvolamenti pomeridiani in sviluppo sui settori appenninici responsabili di locali rovesci o temporali. Venti deboli variabili. temperature senza variazioni di rilievo con valori massimi compresi fra 26 e 31°C.

SUD/ISOLE: Altra giornata di tempo variabile. Si apre con cielo irregolarmente nuvoloso o velato su tutto il settore, dalla tarda mattinata è poi atteso lo sviluppo di locali piogge o temporali sulla fascia appenninica peninsulare, in parziale sconfinamento alle adiacenti pianure specie di Molise e Puglia. Venti deboli variabili, mari tra mossi e poco mossi, e temperature senza particolari variazioni, in linea con il periodo: minime in larga parte comprese tra 14°C e 18°C, massime tra 24°C e 28°C, anche superiori su Puglia settentrionale e Sicilia orientale.