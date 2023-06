Le previsioni del tempo per domenica 4 giugno 2023

Nord

Nubi sparse al Nord fin dal mattino con delle schiarite, poi piogge e temporali al pomeriggio e in serata. Cielo più sereno sulle coste di Liguria e Veneto. Il vento potrà essere forte dove si verificheranno i temporali e le temperature di conseguenza diminuiranno.



Centro

Domenica il sole resisterà fino al pomeriggio e poi arriveranno nuove nubi, piogge e temporali sull’Appennino e si sposteranno anche verso le coste specie su Marche e Abruzzo. Le temperature rimarranno gradevoli, senza superare i 28°C.

Sud e Isole

Continuano a rimanere temperature fresche per il periodo per via di queste perturbazioni che raggiungono il Mar Mediterraneo e ci portano nubi e piogge. Dal pomeriggio qualche piovasco in Sardegna, tempo più stabile al Sud e sulla Sicilia con il cielo velato. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi e le temperature aumenteranno di qualche grado, la regione più calda sarà la Puglia, ma non si supereranno i 30°C.