Le truppe cecene di Kadirov si stanno dirigendo verso Rostov per opporsi a Wagner

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato la partenza di combattenti del ministero della Difesa russo e della Guardia nazionale nella Repubblica cecena verso le "zone di tensione". "Faremo di tutto per preservare l'unità della Russia e proteggere la sua statualità", ha detto sul suo canale Telegram Kadyrov, che ha espresso il suo pieno sostegno al presidente russo Vladimir Putin e ha fatto appello ai combattenti affinché non si lascino provocare. "Qualunque obiettivo vi venga dato, qualunque sia la promessa che vi viene fatta, la sicurezza dello stato e la coesione della società russa sono sopra a tutto in un momento simile", ha aggiunto Kadyrov, che ha annunciato la sua disponibilità a prendere misure severe per reprimere la ribellione.

Secondo Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, "le prossime 48 ore definiranno il nuovo status della Russia. Che sia una vera e propria guerra civile o una transizione di potere negoziata o una tregua temporanea prima della prossima fase della caduta del regime di Putin, tutti i potenziali giocatori stanno ora scegliendo da che parte stare".

Nel video un convoglio delle forze speciali cecene Akhmat nella regione di Rostov si avvicina alla città