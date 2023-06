Lewis Capaldi non riesce più a cantare per la sindrome di Tourette: il pubblico canta al suo posto

Tanta emozione quando sul palco sale Lewis Capaldi. Canta i suoi capolavori ma è fortemente condizionato dai problemi di salute. Affetto dalla sindrome di Tourette, un disturbo del sistema nervoso, il 26enne rimane bloccato tra tic motori e disturbi vocali che non gli consentono di proseguire. Il pubblico lo sostiene e canta per lui. Vistosamente emozionato, il cantante scozzese assiste si scusa e ringrazia le migliaia di persone presenti al Glastonbury Festival. “Ho solo bisogno che tutti voi cantiate insieme a me”, ha detto sulle note di “Someone You Loved”. Il giovane artista ha annunciato una pausa.